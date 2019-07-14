с чего всё началось

Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе.

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