с чего всё началось

Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе.

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими. По этим же причинам США рискуют не высадиться на Луну и в 2024 году.

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

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