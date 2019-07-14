Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и ЛунеРоссийская газета 20:45
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими. По этим же причинам США рискуют не высадиться на Луну и в 2024 году.
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Мы бы уже сейчас были на Луне, если бы не политические риски. Откровенно говоря, мы бы уже были на Марсе.
— Джим Брайденстайн, американский политикРИА Новости 19:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:13, Вашингтон
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