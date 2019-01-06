Политика

Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина
РБК
00:06

Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Post заявил, что приглашением Рогозина в США рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса.
РБК00:06
Джим Брайденстайн
Мы слышали от множества сенаторов, что это не слишком хорошая идея. Я пытался действовать в соответствии с интересами сенаторов.
— Джим Брайденстайн, американский политикЦарьград 01:11

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Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

URA.Ru00:08

Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина

РБК00:06

Приглашение Рогозину от NASA отложено из-за позиции американских сенаторов

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Глава NASA назвал причину отмены приглашения Рогозина в США

RT на русскомвчера в 23:32

Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина в США

Газета.Ruвчера в 23:29

Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США

РИА Новостивчера в 23:28

Глава NASA заявил, что отменил приглашение Рогозину из-за позиции сенаторов

ТАССвчера в 22:52
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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Джим Брайденстайн
Американский политик
Американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от 1-го избирательного округа Оклахомы, c 2018 года директор НАСА. Учился в Университете Райса и Корнеллском университете.
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