Мы слышали от множества сенаторов, что это не слишком хорошая идея. Я пытался действовать в соответствии с интересами сенаторов.

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