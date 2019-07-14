Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и МарсеРБК 16:37

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
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