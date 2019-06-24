Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентомRT на русском 03:55
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Читать в источнике
Оценить336
с чего всё началось
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.РИА Новости01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Политика
Президент Грузии выступила за сохранение турпотока из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, несмотря на политические проблемы между Москвой и Тбилиси.
Обновлено вчера в 04:35
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Авто
Genesis проведет лето в «Москва-Сити»
Обновлено в 07:44
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро»
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter
Два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Обновлено в 08:51
Футбол
Дмитрий Комбаров поедет на сбор с «Крыльями Советов»
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отправится на сбор в Австрию с "Крыльями Советов", сообщает sportsdaily.ru.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием Морозовым
Обновлено в 06:20
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Нижнекамске рецидивист забил топором многодетную мать
Обновлено в 02:43
Общество
Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
Обновлено в 05:50
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Политика
Мэр Челябинска Елистратов подал в отставку
Mossovetinfo.ru – Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку по собственному желанию, отставка была единогласно принята на внеочередном заседании Челябинской городской думы.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Врач назвала внешние признаки рака
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала «Вечерней Москве», какие внешние признаки свидетельствуют о наличии онкологии.
Обновлено в 08:42
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию
Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции
Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции Певица попала в шторм в Сен-Тропе.
Обновлено в 08:47
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO
Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поржать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07