Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентомRT на русском 03:55
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.РИА Новости01:56
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Ашберн
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