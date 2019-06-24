Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентомRT на русском 03:55

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

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