Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»REGNUM 04:42
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона. Об этом сообщил врио губернатора Андрей Чибис 24 июня на совещании в областном правительстве.
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Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на сотрудников ДПС в Грозном
Полиция установила личность мужчины, который напал на сотрудников ДПС в Грозном.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Сколько потеряет Грузия без российских туристов
В Грузии провели исследование, чтобы выяснить, сколько потеряет страна от "туристического эмбарго" со стороны России, передает "Грузия Онлайн".
Обновлено в 03:24
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Авто
В Интернете появились первые снимки внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В Интернете появились первые снимки ГАЗ «Тигр Next». Внедорожник появится на выставке «Армия-2019» уже завтра, 25 июня.
Обновлено в 02:18
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей
СКА поздравил Подколзина с днем рождения
Обновлено в 03:39
Общество
Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
Обновлено в 05:50
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов
Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество
В Москве до конца года введут в эксплуатацию 12 домов по реновации
В Москве по программе реновации до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 12 жилых домов, рассказал журналистам в понедельник руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:36
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отказаться от регулирования цен на билеты в плацкартных и общих вагонах по всем направлениям.
Обновлено в 00:33
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек
Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08