Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»REGNUM 04:42

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.

с чего всё началось

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона. Об этом сообщил врио губернатора Андрей Чибис 24 июня на совещании в областном правительстве.

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