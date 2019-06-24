Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»REGNUM 04:42
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона. Об этом сообщил врио губернатора Андрей Чибис 24 июня на совещании в областном правительстве.
Читать в источнике
Оценить261
с чего всё началось
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.РИА Новости01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 07:17
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Общество
Росконтроль назвал лучшие сардельки
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле рассказали, когда снимут ограничения в отношении Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные в отношении Грузии и ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 06:00
Футбол
Дани Алвес предложил свои услуги «Барселоне»
Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год, после чего ушел в "Ювентус", а оттуда – в "ПСЖ".
Обновлено вчера в 10:02
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В Сирии неизвестные вывели из строя пять морских нефтепроводов
Обновлено вчера в 17:20
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Футбол
Глушаков ищет новый клуб через Instagram
Обновлено в 07:20
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Футбол
Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 миллиона человек — до 141,1 миллиона жителей.
Обновлено вчера в 18:05
Авто
В России стали покупать более мощные автомобили
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», десять лет назад на долю машин мощностью свыше 100 л.с. приходилось чуть более половины российского рынка новых автомобилей (52%).
Обновлено в 02:59
Экономика
Группа ГАЗ прогнозирует снижение рынка LCV в России в 2019 году на 12%
"Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, рассказал на пресс-конференции объединения автопроизводителей России директор по продажам и маркетингу дивизиона легковых коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков.
Обновлено в 05:02
Политика
Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России
По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Происшествия
Прокурор требует 20 лет заключения для участника банды Басаева
Прокурор просит приговорить одного из участников банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева к 20 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:14
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14