Политика
Глава Мурманской области подала в отставкуНациональная служба новостей вчера в 11:47
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РБК. Обязанности главы региона она выполняла в течение 6 лет.
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В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru вчера в 12:03
с чего всё началось
Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.РБКвчера в 11:31
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