Политика

Глава Мурманской области подала в отставкуНациональная служба новостей вчера в 11:47

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает РБК. Обязанности главы региона она выполняла в течение 6 лет.
Читать в источнике
Марина Ковтун
В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru вчера в 12:03
с чего всё началось

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 11:31

Подробнее о событии

Итоги правления Марины Ковтун

Коммерсантъвчера в 12:59

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

РБКвчера в 11:31

Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

КП - Мурмансквчера в 13:20

РБК: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

Северпоствчера в 11:47

Марина Ковтун прервала свою московскую командировку на фоне слухов об отставке

Би-портвчера в 13:23

СМИ сообщили об отставке губернатора Мурманской области

Nord-Newsвчера в 12:33

В отставку уходит губернатор Мурманской области

Новости Мурманской областивчера в 12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу

Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

В США «единорог» ограбил магазин

Обновлено вчера в 17:16
Здоровье

Минздрав Башкирии упростит запись к врачам

Министерство здравоохранения Башкирии намерено упростить процедуру записи на прием к врачу.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Британец 40 лет насиловал своих младших родственников

Жертвами злоумышленника стали его младшие братья, сестры, племянники, кузины и кузены от пяти до 16 лет.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев впервые показали лицо старшей дочери

Светлана Иванова и Джаник Файзиев долго скрывали старшую дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Обновлено вчера в 06:58
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Музыка

Кончита Вурст предстала брутальным мужчиной с седыми волосами

Исполнительница Кончита Вурст, прославившаяся на весь мир благодаря победе на «Евровидении» в 2014 году, выпустила новый клип на композицию Hit Me.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина

"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - подтвердили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление Казахстаном

В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников

США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено вчера в 19:00
Спорт

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего главы ВФЛА Балахничева

Власти Франции выдали ордер на арест Валентина Балахничева, бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает AFP.
Обновлено вчера в 11:57
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено вчера в 15:20
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»

Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы

Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено вчера в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марина Васильевна Ковтун
Российский политик
Российский политик. Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 года. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное