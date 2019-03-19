Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставкеРБК 11:31
По словам источника, близкого к руководству Мурманской области, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером. Еще два собеседника, близких к правительству региона, рассказали РБК, что с понедельника глава Мурманской области находится в Москве.
Читать в источнике
Оценить375
В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.
— Марина Ковтун, российский политикLenta.ru 12:03
с чего всё началось
Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.РБК11:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 11:20
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» возьмёт новые пробы грунта астероида Рюгу
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Владимир Путин на украинском языке задал вопрос киевским властям
Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымской общественности и выразил свое недоумение проводимой украинскими властями политикой.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева
Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
Обновлено в 14:22
Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок.
Обновлено в 08:14
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лжефармацевтов
Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.
Обновлено в 06:44
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России
Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Футбол
Гиггз ответил Златану: «Естественно, он знает об „МЮ“ больше нас»
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отреагировал на высказывания Златана Ибрагимовича о бывших игроках клуба.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии Ту-22М3 в Крыму
Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 05:27