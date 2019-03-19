Глава Мурманской области написала заявление об отставкеРБК 11:31

Командировка в Москву Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

с чего всё началось

В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ.

По словам источника, близкого к руководству Мурманской области, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером. Еще два собеседника, близких к правительству региона, рассказали РБК, что с понедельника глава Мурманской области находится в Москве.

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