с чего всё началось

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" назвал провокацией протестные выступления против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые состоялись накануне.

Транспорт Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Происшествия Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.

Происшествия Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы» Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.

Политика Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Происшествия Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

Армия и оружие Турция может разместить ЗРК С-400 на направлении Сирии и Северного Кипра Эксперты считают, что это позволит Анкаре спокойно добывать газ на шельфе у острова Кипр, чему так сопротивляется Евросоюз и готов даже применить санкции против Турции.

Политика Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

Политика Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).

Общество Врио губернатора Севастополя дал первые поручения правительству города Врио главы Севастополя был назначен Михаил Развожаев Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание городского правительства, передают "РИА Новости (Крым )".

Политика Матвиенко заявила об отсутствии у властей планов по ограничению Рунета Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что ни у российского правительства, ни у представителей Федерального собрания нет планов относительно ограничений свободы россиян в интернете.

Футбол Болельщики ФК «Ростов» пожаловались на позднее время игр клуба Напомним, что 13 июля в 21:30 на «Ростов Арене» состоялся матч ФК «Ростов» против ФК «Оренбург» в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

Политика Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.