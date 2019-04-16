Экономика
Глава Мосбиржи досрочно покинет постСуть событий 07:31
Александр Афанасьев занимал пост председателя правления Мосбиржи с 2012 года. Однако на недавнем заседании наблюдательного совета Мосбиржи было принято решение о его отставке в связи "с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".
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