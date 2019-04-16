Экономика

Глава Мосбиржи досрочно покинет постСуть событий 07:31

Александр Афанасьев занимал пост председателя правления Мосбиржи с 2012 года. Однако на недавнем заседании наблюдательного совета Мосбиржи было принято решение о его отставке в связи "с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".
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Глава биржи уходит вслед за стратегией

Коммерсантъ11:22

Мосбиржа в течение недели направит в ЦБ документы для согласования Денисова на пост главы

ТАСС06:48

Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Ведомости05:03

На Мосбирже досрочно сменится руководство

Вести.Ru05:15

Московская биржа сменила руководителя

Московский Комсомолец05:14

Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

РБК05:29

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая

Банки.ру04:51
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Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

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Авто

Lotus создает электрический гиперкар Lotus Type 130

Предположительно, публичный дебют электрического Lotus Type 130 должен состояться в конце этого года.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

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В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

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В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:45
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
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Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
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Андре Гомеш дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш отстранен на три игры из-за обвинений в агрессивном поведении.
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Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (2-й тайм)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Политика

Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он.
Обновлено в 11:59
Общество

Ушел из жизни академик Пюрвя Эрдниев

16 апреля 2019 года на 98-ом году ушел из жизни старейший педагог Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, математик-методист, академик РАН, Заслуженный деятель науки РСФСР,Почетный гражданин Республики Калмыкия, кавалер орденов Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней, Герой Калмыкии Эрдниев Пюрвя Мучкаевич.
Обновлено в 10:02
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

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Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

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Обновлено в 09:40
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Энергетика

«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения

«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Политика

Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ более пяти лет.
Обновлено вчера в 17:09
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
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В Копейске Алексею Текслеру пожаловались на проблемы со скорой помощью

Обновлено в 04:17
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

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Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари

«Президент РФ Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в соборе Парижской Богоматери», – говорится в сообщении Кремля.
Обновлено в 04:17
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Турция может изменить параметры российской ЗРС С-400

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Спорт

Тренер Мишин прокомментировал слова Плющенко о Коляде

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил Евгению Плющенко, который уверен, что Михаилу Коляде стоило бы перейти тренироваться к этому наставнику.
Обновлено в 15:35
Футбол

Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)

"Ювентус" и "Аякс" объявили составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
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Транспорт

На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов

На Сокольнической (красной) линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» ограничена скорость движения поездов.
Обновлено в 05:22
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:58
Кино

В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В среду по делу Кокорина и Мамаева пройдут заседания в двух судах

Обновлено в 15:28
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