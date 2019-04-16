Глава Мосбиржи досрочно покинет постСуть событий вчера в 07:31

Александр Афанасьев занимал пост председателя правления Мосбиржи с 2012 года. Однако на недавнем заседании наблюдательного совета Мосбиржи было принято решение о его отставке в связи "с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".

Армия и оружие Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.

Экономика Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.

Технологии Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.

Культура Российский интернет-форум стартует в среду Российский интернет-форум (РИФ+КИБ), крупнейшая конференция интернет-индустрии в стране, начнет в среду свою работу в подмосковном пансионате "Лесные дали" и продлится до 20 апреля.

Общество Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.

Космос Российские астрономы выследили маневрирующий спутник нового класса Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики заметили на орбите, где находятся большинство спутников связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.

Политика Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.

Происшествия В Японии произошло извержение вулкана Асо Извержение одного из крупнейших в мире вулканов произошло неподалеку от японской АЭС «Иката».

Политика Польского консула выдворили из Иркутска Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.

Футбол Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество Бариста назвали самый популярный у москвичей кофе Наибольшей популярностью среди москвичей пользуется капучино, об этом рассказал глава школы бариста при Лиге бариста РФ Илья Богданович.

Хоккей «Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Авто Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка» К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Происшествия В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.