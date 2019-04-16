Экономика
Глава Мосбиржи досрочно покинет постСуть событий вчера в 07:31
Александр Афанасьев занимал пост председателя правления Мосбиржи с 2012 года. Однако на недавнем заседании наблюдательного совета Мосбиржи было принято решение о его отставке в связи "с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".
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Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте тепло поздравила отца с днем рождения
Обновлено в 02:21
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения
Специалисты морского бюро машиностроения «Малахит» приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 01:02
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан
В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.
Обновлено в 01:00
Технологии
Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов
Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Культура
Российский интернет-форум стартует в среду
Российский интернет-форум (РИФ+КИБ), крупнейшая конференция интернет-индустрии в стране, начнет в среду свою работу в подмосковном пансионате "Лесные дали" и продлится до 20 апреля.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Космос
Российские астрономы выследили маневрирующий спутник нового класса
Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики заметили на орбите, где находятся большинство спутников связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.
Обновлено в 01:55
Наука
В Нижегородской области собрали самую мощную лазерную установку в мире
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
Извержение одного из крупнейших в мире вулканов произошло неподалеку от японской АЭС «Иката».
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 17:53
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Экономика
Utair погасила долг перед одной из требовавших ее банкротства компаний
Авиакомпания Utair погасила долг перед компанией "Флеш лайт капитал", требовавшей ее банкротства.
Обновлено в 01:50
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Бариста назвали самый популярный у москвичей кофе
Наибольшей популярностью среди москвичей пользуется капучино, об этом рассказал глава школы бариста при Лиге бариста РФ Илья Богданович.
Обновлено в 03:29
Технологии
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Обновлено вчера в 18:07
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27