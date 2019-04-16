Экономика

Глава Мосбиржи досрочно покинет постСуть событий 07:31

Александр Афанасьев занимал пост председателя правления Мосбиржи с 2012 года. Однако на недавнем заседании наблюдательного совета Мосбиржи было принято решение о его отставке в связи "с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".
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Глава биржи уходит вслед за стратегией

Коммерсантъ11:22

Московская биржа сменила руководителя

Московский Комсомолец05:14

Мосбиржа объявила о досрочной смене руководства

РБК05:29

На Мосбирже досрочно сменится руководство

Вести.Ru05:15

Мосбиржа в течение недели направит в ЦБ документы для согласования Денисова на пост главы

ТАСС06:48

Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост

Ведомости05:03

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая

Банки.ру04:51
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика

Володин принял приглашение Рахмона посетить Таджикистан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Таджикистан с официальным визитом.
Обновлено в 10:54
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Авто

Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае

На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.
Обновлено в 03:15
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Авто

АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Кино

Мишель Йео из «Мемуаров гейши» снимется в «Аватаре 2»

Азиатская актриса Мишель Йео, известная широкому зрителю благодаря своим ролям в картинах «Мемуары гейши» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», примет участие в съемках продолжения «Аватара».
Обновлено в 08:08
Политика

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Кино

В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Футбол

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв

Обновлено в 14:15
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:10
Игры

Нотр-Дам могут восстановить по модели из игры Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 07:05
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Футбол

FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Спорт

Максимов может войти в штаб мужской сборной по биатлону

На проходящем в Москве заседании правления СБР на роль тренера мужской сборной рассматривается известный в недавнем прошлом биатлонист, трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Евгений Петросян придет в «Вечерний Ургант»

Обновлено вчера в 08:49
Технологии

Facebook боролся с конкуренцией используя личные данные пользователей

Журналисты телеканала утверждают, что в конце концов глава корпорации Марк Цукерберг решил не продавать пользовательские данные, а передавать их своим разработчикам-друзьям, либо передавать компаниям, которые тратили деньги на Facebook и в ответ делились данными своих пользователей.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
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