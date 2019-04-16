Глава Мосбиржи досрочно покинет постСуть событий 07:31

Александр Афанасьев занимал пост председателя правления Мосбиржи с 2012 года. Однако на недавнем заседании наблюдательного совета Мосбиржи было принято решение о его отставке в связи "с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".

Транспорт В России введут платные перекрестки В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).

Политика Володин принял приглашение Рахмона посетить Таджикистан Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Таджикистан с официальным визитом.

Политика Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Космос Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».

Авто Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.

Экономика Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Политика МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.

Происшествия В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.

Происшествия Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Кино Мишель Йео из «Мемуаров гейши» снимется в «Аватаре 2» Азиатская актриса Мишель Йео, известная широкому зрителю благодаря своим ролям в картинах «Мемуары гейши» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», примет участие в съемках продолжения «Аватара».

Политика Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Кино В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.

Политика В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке.

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.

Футбол FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.

Спорт Максимов может войти в штаб мужской сборной по биатлону На проходящем в Москве заседании правления СБР на роль тренера мужской сборной рассматривается известный в недавнем прошлом биатлонист, трёхкратный призёр чемпионатов мира Максим Максимов.

Технологии Facebook боролся с конкуренцией используя личные данные пользователей Журналисты телеканала утверждают, что в конце концов глава корпорации Марк Цукерберг решил не продавать пользовательские данные, а передавать их своим разработчикам-друзьям, либо передавать компаниям, которые тратили деньги на Facebook и в ответ делились данными своих пользователей.