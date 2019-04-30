Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о РоссииLenta.ru 07:15
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
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Сетевому изданию «Парк Гагарина» предъявили штраф в 10 тысяч рублей, потому что в свидетельстве о регистрации СМИ журналисты указали, что периодичность выхода новостей у них ежедневная, но РКН заметил, что на выходных на их сайте не было публикаций.
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С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Азия: торговые переговоры и промышленный индекс Китая Фондовые индексы в Азии показали смешанную динамику в середине торгов во вторник, 30 апреля.
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По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
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