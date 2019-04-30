Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости вчера в 09:11

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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На Урале ресторан отказался от «Мираторга» из-за высказывания Линника про любителей хамона

Znak.com07:37

Совладелец «Torro Гриль» раскритиковал высказывание главы «Мираторга» о хамоне

Говорит Москва07:36

Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Ведомостивчера в 03:29

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

РБКвчера в 05:15

Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»

Интерфаксвчера в 05:06

В Екатеринбурге рестораны отказываются от продукции компании «Мираторг»

Эхо Москвы08:59

«Из ничего истерику закатили, балаболы». Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Forbesвчера в 02:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Экономика

Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Хоккей

«Сибирь» подписала контракты с двумя финскими форвардами

30-летний Руохомаа записал на свой счет 33 очка (9+24) в 49 матчах. ⚡️Хоккейнный клуб "Сибирь" подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими: 31-летний Юусо Пуустинен и 30-летний Микаэль Руохомаа. https://t.co/ijYEuIp5Tw Добро пожаловать, парни!/tervetuloa, kaverit! pic.twitter.com/IH0RH5x1Vg – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 1 мая 2019 г.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Хоккей

«Адмирал» покинули шесть хоккеистов, контракт с клубом подписал Зайцев

Шесть хоккеистов в связи истечением контрактов покинули "Адмирал", сообщается на сайте владивостокского клуба.
Обновлено в 09:46
Экономика

«Татэнерго» проводит тендер на работы по модернизации Заинской ГРЭС за 39 млрд руб

Компания "Татэнерго" объявила тендер на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 39,2 миллиарда рублей с учетом НДС, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 14:54
Хоккей

Первым новичком «Торпедо» стал Станислав Бочаров

Первым новобранцем «Торпедо» стал нападающий Станислав Бочаров, информирует официальный сайт нижегородского клуба.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Экономика

Объем дотаций для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей

Объем предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей из-за нецелевого расходования средств.
Обновлено в 06:30
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Политика

Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Первомайские демонстрации в Париже переросли в беспорядки

Обновлено в 08:25
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Политика

Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Здоровье

ФАС установила случаи платного оказания бесплатных медуслуг в РФ

"Застрахованным лицам необоснованно отказывают в оказании бесплатной медицинской помощи, взимается плата с застрахованных лиц, медицинские изделия приобретаются пациентами за собственный счет в период оказания высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в проекте доклада ФАС за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество

Националисты срывают первомайское шествие в Харькове

Обновлено в 04:26
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Обновлено в 03:00
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Северном море загорелась нефтяная платформа

Обновлено в 09:56
Авто

Lada Raven станет «российским ответом Tesla»

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52
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