Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости вчера в 09:11
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»
Интерфаксвчера в 05:06
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Экономика
Путин подписал указ об ипотечных каникулах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Хоккей
«Сибирь» подписала контракты с двумя финскими форвардами
30-летний Руохомаа записал на свой счет 33 очка (9+24) в 49 матчах. ⚡️Хоккейнный клуб "Сибирь" подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими: 31-летний Юусо Пуустинен и 30-летний Микаэль Руохомаа. https://t.co/ijYEuIp5Tw Добро пожаловать, парни!/tervetuloa, kaverit! pic.twitter.com/IH0RH5x1Vg – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 1 мая 2019 г.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Хоккей
«Адмирал» покинули шесть хоккеистов, контракт с клубом подписал Зайцев
Шесть хоккеистов в связи истечением контрактов покинули "Адмирал", сообщается на сайте владивостокского клуба.
Обновлено в 09:46
Экономика
«Татэнерго» проводит тендер на работы по модернизации Заинской ГРЭС за 39 млрд руб
Компания "Татэнерго" объявила тендер на выполнение работ по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 39,2 миллиарда рублей с учетом НДС, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 14:54
Хоккей
Первым новичком «Торпедо» стал Станислав Бочаров
Первым новобранцем «Торпедо» стал нападающий Станислав Бочаров, информирует официальный сайт нижегородского клуба.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Экономика
Объем дотаций для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей
Объем предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей из-за нецелевого расходования средств.
Обновлено в 06:30
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Политика
Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ
Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ.
Обновлено в 07:30
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Здоровье
ФАС установила случаи платного оказания бесплатных медуслуг в РФ
"Застрахованным лицам необоснованно отказывают в оказании бесплатной медицинской помощи, взимается плата с застрахованных лиц, медицинские изделия приобретаются пациентами за собственный счет в период оказания высокотехнологичной медицинской помощи", — говорится в проекте доклада ФАС за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество
Националисты срывают первомайское шествие в Харькове
Обновлено в 04:26
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Обновлено в 03:00
Политика
Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Северном море загорелась нефтяная платформа
Обновлено в 09:56
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено вчера в 03:52