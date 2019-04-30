Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости вчера в 09:11

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

РБКвчера в 05:15

Растет число ресторанов, которые присоединились к бойкоту компании «Мираторг»

Эхо Москвы11:28

Совладелец «Torro Гриль» раскритиковал высказывание главы «Мираторга» о хамоне

Говорит Москва07:36

Звезды соцсетей объявили бойкот «Мираторгу», глава которого считает любителей хамона «балаболами»

URA.Ru09:01

Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»

Интерфаксвчера в 05:06

Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Ведомостивчера в 03:29

«Из ничего истерику закатили, балаболы». Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Forbesвчера в 02:33
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Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата

Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
Обновлено в 09:02
Происшествия

1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские

В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Обновлено в 10:15
Здоровье

Боль в ногах может быть признаком онкологии

Британский журналист обратился в больницу с жалобами на больные ноги, но это оказалось признаком опухоли в кишечнике.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Спорт

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов

Обновлено в 07:41
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле

Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия

В Санкт-Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!».
Обновлено в 09:37
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия

На норвежской нефтедобывающей платформе в Северном море возник пожар

Обновлено в 11:15
Футбол

Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
Обновлено в 11:07
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко

Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Общество

Японцы встретили нового императора походом в храм

Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день новой эры императорского правления Рэйва.
Обновлено в 10:51
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
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