Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости вчера в 09:11
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»
Интерфаксвчера в 05:06
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Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
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Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Политика
Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата
Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
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1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
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Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
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Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
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Здоровье
Боль в ногах может быть признаком онкологии
Британский журналист обратился в больницу с жалобами на больные ноги, но это оказалось признаком опухоли в кишечнике.
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Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
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Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия
В Санкт-Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!».
Обновлено в 09:37
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней
Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
Обновлено в 11:07
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко
Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Общество
Японцы встретили нового императора походом в храм
Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день новой эры императорского правления Рэйва.
Обновлено в 10:51
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18