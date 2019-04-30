Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости вчера в 09:11

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Музыка Киркоров пригрозил покинуть Евровидение Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.

Политика Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.

Происшествия 1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.

Политика Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.

Политика В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

Здоровье Боль в ногах может быть признаком онкологии Британский журналист обратился в больницу с жалобами на больные ноги, но это оказалось признаком опухоли в кишечнике.

Происшествия В Ингушетии депутат украл невесту Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Политика Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.

Происшествия В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия В Санкт-Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!».

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.

Авто Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

Футбол Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Происшествия Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.

Шоу-бизнес Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.

Общество Японцы встретили нового императора походом в храм Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день новой эры императорского правления Рэйва.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.