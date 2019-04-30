Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости 09:11

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

РИА Новости09:11

Скандал с «балаболами»: почему «Мираторг» бьет по африканской чуме свиней, а попадает в хамон и пармезан

Дождь14:09

Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Ведомости03:29

Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»

Интерфакс05:06

Президент «Мираторга» объяснил запрет на ввоз мяса и молока «продовольственной безопасностью»

Коммерсантъ04:51

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

РБК05:15

«Из ничего истерику закатили, балаболы». Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Forbes02:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Авто

Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

Обновлено в 02:48
Политика

США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Экономика

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» сократилась вдвое за I квартал

Второй по обороту продовольственный ритейлер "Магнит" в I квартале 2019 г. сократил чистую прибыль более чем в два раза – до 3,5 млрд руб. Это связано с увеличением эффективной налоговой ставки до 22,5% против 21,1% годом ранее "в связи с увеличением доли расходов, не подлежащих вычету", объяснила компания, представляя неаудированные результаты по МСФО.
Обновлено в 03:51
Экономика

Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников

Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с участием трех машин в Подмосковье

Обновлено в 12:56
Происшествия

Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Футбол

Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»

На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
Обновлено в 14:11
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Футбол

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Теннис

Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

Обновлено в 11:53
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Авто

Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали

Самая мощная на сегодняшний день серийная версия мотора AMG V8 4.0 устанавливается на лифтбек GT 63 S — там она развивает 639 лошадиных сил.
Обновлено в 11:40
Экономика

Мелкие магазины могут быть закрыты

Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы

Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика

Названы сроки проведения инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32
Футбол

Ховард: «Надеюсь, „Ливерпуль“ не выиграет АПЛ, пока я дышу»

За два тура до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" отстаёт от "Манчестер Сити" на одно очко.
Обновлено в 11:21
Кино

Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»

Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
Обновлено в 03:30
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