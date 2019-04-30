Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости 09:11
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено в 02:48
Политика
США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» сократилась вдвое за I квартал
Второй по обороту продовольственный ритейлер "Магнит" в I квартале 2019 г. сократил чистую прибыль более чем в два раза – до 3,5 млрд руб. Это связано с увеличением эффективной налоговой ставки до 22,5% против 21,1% годом ранее "в связи с увеличением доли расходов, не подлежащих вычету", объяснила компания, представляя неаудированные результаты по МСФО.
Обновлено в 03:51
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Футбол
Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»
На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около восьми часов вечера эвакуировали театр Ленсовета на Владимирском проспекте, следом за ним — парк культуры и отдыха на острове Новая Голландия.
Обновлено в 14:11
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Футбол
Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей
Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Авто
Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали
Самая мощная на сегодняшний день серийная версия мотора AMG V8 4.0 устанавливается на лифтбек GT 63 S — там она развивает 639 лошадиных сил.
Обновлено в 11:40
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» огласили составы
Тренерские штабы лондонского «Тоттенхэма» и амстердамского «Аякса» огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Англии.
Обновлено в 14:12
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика
Названы сроки проведения инаугурации Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня, пишет «Страна.ua».
Обновлено в 08:32
Футбол
Ховард: «Надеюсь, „Ливерпуль“ не выиграет АПЛ, пока я дышу»
За два тура до финиша чемпионата Англии "Ливерпуль" отстаёт от "Манчестер Сити" на одно очко.
Обновлено в 11:21
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
Обновлено в 03:30