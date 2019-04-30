Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамонаРИА Новости вчера в 09:11
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Поддержавший запрет ввоза хамона глава «Мираторга» не понял «истерики балаболов»
Интерфаксвчера в 05:06
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Общество
Первомайское шествие идет в Петербурге
Обновлено в 05:16
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Политика
Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
Обновлено вчера в 15:26
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Общество
В Новосибирске начинается «Монстрация»
В полдень 1 мая у Дома офицеров в центре Новосибирска начинается «Монстрация».
Обновлено в 01:02
Космос
В галактике Млечный Путь обнаружили чужеродную звезду
Коллектив астрономов из объединения Национальных институтов естественных наук обнаружил в галактике Млечный Путь звезду с нетипичным химическим составом, сообщает Nature Astronomy.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов
На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Обновлено в 08:48
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались расторгать церковный брак Петросяна и Степаненко
В РПЦ отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с юмористкой Еленой Степаненко.
Обновлено в 13:45
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:06
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком Премьер-лиги в апреле
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 15:10
Происшествия
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России
Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.
Обновлено в 15:22
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Транспорт
70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов
Обновлено в 11:17
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53