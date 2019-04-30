Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамонаРБК 05:15

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
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Виктор Линник
Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы. Хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции.
— Виктор Линник, журналистUrbc.Ru 06:19

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Виктор Алексеевич Линник
Журналист
Советский журналист-международник, российский публицист, издатель и главный редактор газеты «Слово». Ранее главный редактор газеты «Правда» и собственный её корреспондент в Нью-Йорке. Один из основоположников русского фолк-рока, в 1969-1978 вместе с братом Дмитрием и сестрой Мариной являлся участником самодеятельного вокального фолк-рок-ансамбля «Трио Линник».
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