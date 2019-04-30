Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о РоссииLenta.ru 07:15

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
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«Балаболы»: глава «Мираторга» о противниках запрета на ввоз хамона

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РБК05:15
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В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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Компания собирается заплатить отдельным пользователям за мнение о проектах, выпущенных под ее крылом.
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