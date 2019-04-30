Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о РоссииLenta.ru 07:15
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
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Энергетика
На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцев
На полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы.
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Футбол
Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
Обновлено в 06:57
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Tele2 первыми в России запустили ранее запрещенную технологию eSIM
Ранее Минкомсвязи выступало за легализацию технологии электронных сим-карт на территории РФ и начало подготавливать нормативную базу, которую собирались внедрить в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич подверглась критике после увеличения губ
Анна Хилькевич решила пройти процедуру увеличения губ, но подверглась критике со стороны фанатов, не оценивших перемены во внешности знаменитости.
Обновлено в 04:35
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
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Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:56
Политика
Венесуэльский министр заявил о новой попытке госпереворота
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Технологии
Международная компания Group-IB проверит результаты шоу «Голос. Дети»
Гендиректор занимающейся расследованием Group-IB Илья Сачков сообщил, что результаты будут известны в течении месяца.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Тимошенко потребовала уволить Реву за оскорбление жителей Донбасса
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что министра социальной политики Андрея Реву следует немедленно отправить в отставку из-за его высказываний о жителях юго-востока Украины.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Происшествия
Двое моряков скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Германия «протащила» «Северный поток – 2» в ЕС, заявила автор доклада
"Германия, в конце концов, протащила этот трубопровод, хотя многие в ЕС не хотели этого", — заявила Кацемих.
Обновлено в 07:10
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Кино
Российский дубляж «Мстителей: Финал» подвергли цензуре
Блокбастер Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» вышел на экраны российских кинотеатров 29 апреля.
Обновлено в 06:40
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР
Со слов Безсонова, ЗИЛ-131 79-й бригады наехал на противотанковую мину, установленную украинскими силовиками северо-западнее посёлка Водяное.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии
Ubisoft собирается заплатить игрокам за мнение о проектах издательства
Компания собирается заплатить отдельным пользователям за мнение о проектах, выпущенных под ее крылом.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Командующий парадом Победы оценил кабриолет Aurus
Командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков оценил новый кабриолет Aurus после первой ночной тренировки на Красной площади, которая прошла в понедельник.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49