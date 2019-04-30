Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамонаРИА Новости 09:11

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

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Интерфакс05:06

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РБК05:15

Президент «Мираторга» объяснил поддержку запрета на ввоз хамона и пармезана

Ведомости03:29

«Из ничего истерику закатили, балаболы». Виктор Линник и Вадим Дымов о запрете на ввоз хамона и пармезана в Россию

Forbes02:33
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