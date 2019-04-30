Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамонаРИА Новости 09:11
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа. По его словам, предложенная мера положительно скажется на продовольственной безопасности страны.
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Технологии
Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка
В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
Обновлено в 09:28
Энергетика
Чистая прибыль ConocoPhillips в I квартале увеличилась почти в 2 раза
Чистая прибыль американской нефтегазовой компании ConocoPhillips, приходящаяся на акционеров, в I квартале 2019 г. составила $1,833 млрд, что выше значения за аналогичный период прошлого года более чем в два раза, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В английском аэропорту столкнулись два самолета
Обновлено в 09:07
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский и Порошенко отреагировали на официальные итоги выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко и штаб избранного главы государства Владимира Зеленского отреагировали на официальное оглашение результатов выборов.
Обновлено в 08:33
Экономика
Минфин предложил просившим денег на топливо авиакомпаниям урезать флот
Сокращение флота вместо компенсаций Минфин предложил авиакомпаниям для борьбы с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов
Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Экономика
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 09:13
Игры
В Steam началась распродажа японских игр
Компания Valve начала распродажу «Золотая неделя» в цифровом сервисе Steam.
Обновлено в 06:31
Футбол
Адвокат назвала возможную дату вынесения приговора Кокорину
Обновлено в 08:41
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне
Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар.
Обновлено в 09:10
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Футбол
Месси получит правительственную награду Каталонии
Обновлено в 08:15
Теннис
Призовой фонд Уимблдона увеличился почти до 50 миллионов долларов
В 2019 году призовой фонд Уимблдона увеличится на 11,8 процентов по сравнению с прошлым сезоном и составит 49,43 миллиона долларов.
Обновлено в 08:59
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16