Здоровье

Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании
Интерфакс
09:58

Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Интерфакс09:58
Вероника Скворцова
В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 лет - 36% и 52% соответственно. За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12% до 27%
— Вероника Скворцова, российский политикЦарьград 11:32

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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор.
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