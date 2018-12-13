Здоровье
Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании
Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питанииИнтерфакс09:58
Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Интерфакс09:58
Оценить
38 человек отреагировали
В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 лет - 36% и 52% соответственно. За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12% до 27%
— Вероника Скворцова, российский политикЦарьград 11:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Здоровье
Рожайте сами: эксперты рассказали, чем опасно кесарево сечение
«Для детей есть риск госпитализации в отделение интенсивной терапии, рост вероятности развития астмы и ожирения», — рассказали эксперты.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Под Воронежем школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Школу в поселке Отрадное в Новоусманском районе закрыли на карантин из-за пневмонии.
Обновлено в 11:11
Здоровье
Ученые назвали дату наибольшего риска сердечного приступа
Предыдущие работы уже демонстрировали пик сердечных приступов в западных странах во время рождественских и новогодних праздников, а также во время мусульманских праздников в странах, где проживает большое число исповедующих ислам.
Обновлено в 10:27
Здоровье
В Тульской области заработал онкопатруль
В Тульской области начал работать проект «Онкопатруль71», цель которого – раннее выявление онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Минздрав: В 2019 году вырастут тарифы на лечение для пожилых по ОМС
Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, утвердил программу государственных гарантий на бесплатное лечение в период 2019-2021 годов.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Паразитические черви оказались главными «пособниками» ВИЧ в Африке
Большое число заражений ВИЧ в странах Африки оказалось связано с распространением паразитических червей-шистосом, резко повышающих вероятность распространения вируса половым путем.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Сон более 8 часов может привести к болезням сердца, заявили учёные
Обновлено в 09:29
Здоровье
России угрожает эпидемия с Украины
На Украине наблюдается чуть ли не эпидемия опасного заболевания - с начала 2018 года около 50 тысяч человек поразила корь.
Обновлено в 13:05
Здоровье
В субботу волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию
В субботу 15 декабря в Волгограде пройдет очередная акция «Диспансеризации выходного дня».
Обновлено в 09:02
Здоровье
«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове
Специалисты фельдшерско-акушерского пункта в селе Славковичи Порховского района сняли электрокардиограмму сердца.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Чиновники хотят заменить современную терапию гепатита С устаревшей
Минздрав намерен существенно снизить закупки наиболее эффективного, комбинированного безинтерферонового лечения вирусного гепатита С, уменьшив обеспеченность препаратом инфицированных ВИЧ в сочетании с гепатитами В и С. Взамен министерство предлагает перевести таких пациентов на устаревшую интерферонсодержащую терапию.
Обновлено в 14:32
Здоровье
Стойки с антисептиком могут появиться в транспорте Москвы
В транспорте Москвы могут появиться стойки с антисептическим гелем для снижения риска появления инфекционных заболеваний у горожан.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Минздрав России внедряет план по борьбе со слабоумием у пожилых людей
Минздрав России закончил разработку плана по борьбе со слабоумием у пожилых людей.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Создан план устранения барьеров для ИТ в российской медицине
Как скорректируют нормативную базу ИТ в медицине Правительство России утвердило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в рамках реализации другой дорожной карты — «Хелснет».
Обновлено вчера в 08:05
Здоровье
«Главврачу надо было всыпать»: Медик раскритиковал коллег за перевязку раны скотчем
Врач признал, что в случае экстренных обстоятельств и отсутствия под рукой медикаментов края раны действительно могут быть стянуты скотчем, если под тот будет положена чистая салфетка.
Обновлено в 13:48