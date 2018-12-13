Здоровье
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиянРБК12:37
Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.
РБК12:37
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В российской популяции в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 лет - 36% и 52% соответственно. За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12% до 27%
— Вероника Скворцова, российский политикЦарьград 11:32
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Здоровье
Почти четверти женщинам в России при родах делают кесарево сечение
В России 23% женщин при родах делают кесарево сечение, сообщила журналистам директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Волгоградская область закупит для кардиослужбы новые ангиографы
Кардиологическая помощь в Волгоградской области выходит на новый уровень.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Ученые: новогодние праздники могут нести смертельную опасность
Шведские медики провели исследование и заявили, что вероятность заполучить инфаркт повышается примерно на 15% во время Нового года, Рождества и других праздников.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Из-за пневмонии школа под Воронежем закрылась на карантин
В поселке Отрадное под Воронежем среднюю школу закрыли на карантин. Причиной такой меры стала вспышка пневмонии среди учащихся.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Минздрав: В 2019 году вырастут тарифы на лечение для пожилых по ОМС
Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, утвердил программу государственных гарантий на бесплатное лечение в период 2019-2021 годов.
Обновлено в 09:09
Здоровье
В Тульской области заработал онкопатруль
В Тульской области начал работать проект «Онкопатруль71», цель которого – раннее выявление онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Сон более 8 часов может привести к болезням сердца, заявили учёные
Обновлено в 09:29
Здоровье
В Волгограде пройдёт очередная «Диспансеризация выходного дня»
В предстоящую субботу волгоградцы с 8 до 14 часов без предварительной регистрации смогут пройти обследование в поликлиниках № 1, 20, 28,12,3,4,5,30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц №№ 7, 15, 11 Волгограда, информирует пресс-служба администрации Волгоградской области.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Паразитические черви оказались главными «пособниками» ВИЧ в Африке
Большое число заражений ВИЧ в странах Африки оказалось связано с распространением паразитических червей-шистосом, резко повышающих вероятность распространения вируса половым путем.
Обновлено в 14:00
Здоровье
«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове
Специалисты фельдшерско-акушерского пункта в селе Славковичи Порховского района сняли электрокардиограмму сердца.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Отказ от прививок привел к росту заболеваний в Краснодарском крае
Специалисты признают, что по сравнению с предыдущими годами уровень заболеваемости корью в регионе существенно вырос: в 2016 году в крае не было ни одного случая кори, в 2017 году — два случая (оба заболевших — жители Москвы, приехавшие в Сочи на отдых).
Обновлено в 03:20
Здоровье
Стойки с антисептиком могут появиться в транспорте Москвы
В транспорте Москвы могут появиться стойки с антисептическим гелем для снижения риска появления инфекционных заболеваний у горожан.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Минздрав России внедряет план по борьбе со слабоумием у пожилых людей
Минздрав России закончил разработку плана по борьбе со слабоумием у пожилых людей.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Создан план устранения барьеров для ИТ в российской медицине
Как скорректируют нормативную базу ИТ в медицине Правительство России утвердило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в рамках реализации другой дорожной карты — «Хелснет».
Обновлено вчера в 08:05
Здоровье
Кравченко: Чтобы впервые попасть на прием к онкологу в Калининграде, нужно ждать не больше двух дней
Ответ получил следующий: не больше двух дней.
Обновлено в 15:40