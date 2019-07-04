Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100Lenta.ru 06:05
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X. Копия письма министра есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.РБК03:00
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