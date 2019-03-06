Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в ТашкентRT на русском 01:17

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС. Отмечается, что гражданке Узбекистана стало плохо — у неё резко заболел живот.
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Скворцова оказала помощь женщине на борту летевшего в Узбекистан самолета

РБК01:54

Министр здравоохранения уже во второй раз оказала медпомощь в самолете

Вести.Ru01:33

Глава Минздрава оказала неотложную помощь пассажирке самолета Москва - Ташкент

ТАСС00:57

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

RT на русском01:17

Глава Минздрава второй раз спасла жизнь пассажиру самолета

URA.Ru01:03

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета в Ташкент

РИА Новости01:29

Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент

Life.ru00:15

Глава Минздрава РФ «спасла» узбечку на рейсе Москва — Ташкент

Вести.UZ02:41
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Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя

Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.
Обновлено в 05:32
Общество

Госдума запретила размещение хостелов в многоквартирных домах

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.
Обновлено в 03:41
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве

Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
Экономика

Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области

Обновлено в 04:45
Политика

Россия вводит неотложные меры по противодействию кори

Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник

Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Экономика

Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год

Росстат посчитал сколько денег россиянам удалось накопить за 2018 год. Всего люди смогли отложить сумму в 3 триллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Корабли ВМС Турции зашли в порт Одессы

Обновлено в 05:26
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Экономика

РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк

Банк "Российская финансовая корпорация" не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.
Обновлено в 04:04
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста

Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в срыве эвакуации беженцев из «Рукбана»

Обновлено в 04:40
Политика

На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 03:35
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Экономика

Госдума отклонила проект о передаче пенсий по наследству

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект "Справедливой России" о наследовании страховых пенсий по старости.
Обновлено в 05:41
Политика

Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов

В год чемпионата глава комитета призвала женщин не иметь романтических отношений с иностранными гостями.
Обновлено в 04:05
Авто

Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве

Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки

Обновлено в 05:37
Экономика

Четыре новых российских миллиардера вошли в рейтинг Forbes

Член совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, владелец холдинга "Норебо" Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошли в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, сообщает издание на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб, не менее четырех пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 05:02
Спорт

Лыжник Терентьев выиграл спринт на Универсиаде-2019

Обновлено в 02:38
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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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