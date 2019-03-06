Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в ТашкентRT на русском 01:17

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС. Отмечается, что гражданке Узбекистана стало плохо — у неё резко заболел живот.
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Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

RT на русском01:17

Скворцова оказала помощь женщине на борту летевшего в Узбекистан самолета

РБК01:54

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолета в Ташкент

РИА Новости01:29

Вероника Скворцова оказала помощь узбечке на борту самолета

Sputnik Узбекистан02:27

Глава Минздрава второй раз спасла жизнь пассажиру самолета

URA.Ru01:03

Глава Минздрава оказала неотложную помощь пассажирке самолета Москва - Ташкент

ТАСС00:57

Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент

Life.ru00:15

Глава Минздрава РФ «спасла» узбечку на рейсе Москва — Ташкент

Вести.UZ02:41
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Политика

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
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Армия и оружие

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Во время рассмотрения иска рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) к МВД и Роскомнадзору по поводу блокировки клипа «Иуда» на YouTube выяснилось, что Советский суд Краснодара 12 декабря 2018 года предписал заблокировать еще три клипа музыканта, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».
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Опечатка в надписи на кнопке, на которой оказалось слово "перегрузка", задала тон развитию отношений между двумя странами на последующие годы, считает глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко.
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске.
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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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