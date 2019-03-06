Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в ТашкентRT на русском 01:17

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС. Отмечается, что гражданке Узбекистана стало плохо — у неё резко заболел живот.

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

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