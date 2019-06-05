Глава Минздрава Украины ответила на шутку ЗеленскогоLenta.ru 09:16

с чего всё началось

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1», сообщает «Укринформ».

Здоровье Врачи назвали вероятные последствия отравления Алибасова Врачи рассказали о возможных последствиях отравления жидкостью, которую выпил продюсер Бари Алибасов.

Авто Журналистам попался прототип обновленного электромобиля Renault Zoe Несмотря на тяжелый камуфляж, который был замечен на прототипе французской новинки, кажется, что экстерьер останется без изменений несмотря на то, что оригинальный Zoe был выпущен примерно семь лет назад.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Авто Jaguar Land Rover и BMW вместе разработают электромоторы Команда Jaguar Land Rover и эксперты BMW Group будут работать над новыми электрическими силовыми установками, параллельно разрабатывая системы, которые будут соответствовать специфике продукции каждой из компаний.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Культура Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.

Политика Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Политика «Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.

Футбол «Буффон» официально покинул «ПСЖ» Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи, говорится в сообщении пресс-службы ПСЖ, опубликованном в официальном Twitter клуба.

Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Шоу-бизнес Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.

Политика Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Авто «Автотор» начал производство внедорожника BMW X7 Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.

Политика Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.

Общество Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.

Авто Dodge Charger SRT Hellcat получил новую спецсерию Octane Edition Напомним, актуальная модификация впервые появилась в продаже в 2011 году, однако производителю удается продвигать новый функционал в популярный автомобиль.