Экономика

Глава Минвостокразвития рассказал о китайских инвестициях в ДФО
RT на русском
21:36

Инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов. «Количество инвесторов из КНР на Дальнем Востоке растёт, но соотношение остаётся прежним», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском21:36

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Львиная доля: 80% иностранных инвестиций в Дальний Восток - китайские

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