Экономика
Инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов. «Количество инвесторов из КНР на Дальнем Востоке растёт, но соотношение остаётся прежним», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском21:36
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Армия и оружие
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
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Обновлено в 21:50
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Япония в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).
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Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
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Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
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Церемония стыковки дорог обеих стран состоялась на северокорейской железнодорожной станции Пханмун.
Обновлено в 22:28
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Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.
Обновлено в 15:50
Экономика
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Обновлено в 15:50
Политика
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи, сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 21:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО
В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве
Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Гватемала попросила США расследовать смерть ребенка-мигранта
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Минобороны России представило юмористический календарь на 2019 год
Обновлено в 05:52
Происшествия
Нетрезвый депутат после корпоратива избил двух женщин и подростка
Обновлено 23 декабря в 22:52
Экономика
Дешевый мобильный интернет в России подорожает
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Обновлено в 22:14
Происшествия
В Таиланде нашли двух российских туристов, заблудившихся в лесу
В Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшихся в сообщает The Nation.
Обновлено в 16:01
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Неудачно севшим в Конго самолетом с военными управляли россияне
Транспортным самолетом, неудачно севшим 24 декабря в городе Бени в Конго (ДРК) управляли российские граждане.
Обновлено в 19:10
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Обновлено в 11:17
Политика
Путин и Лукашенко говорили 4 часа
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались почти четыре часа.
Обновлено в 11:44
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Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани
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Китайские власти планируют отменить наказания в отношении граждан, уличенных в проституции, а также тех, кто пользуется подобными услугами.
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Общество
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Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Авто
Новые автомобильные номера начнут выдавать летом 2019 года
Обновлено в 11:36
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11