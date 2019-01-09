Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м. "По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше", - прогнозирует Максим Топилин.

с чего всё началось

При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников.

Глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, кого коснется повышение зарплат в 2019 году. В интервью «Российской газете» министр пояснил, что индексация затронет бюджетников, не вошедших в майские указы 2012 года. По его словам, зарплата увеличится на 4,3 процента.

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

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