Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Газета.Ru
вчера в 02:09

Бюджетникам пообещали рост зарплат в 2019 году. По словам главы Минтруда, с 1 октября их зарплаты будут проиндексированы на 4,3%. Впрочем, заметно улучшить благосостояние россиян это не поможет.
Газета.Ruвчера в 02:09
Максим Топилин
При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников.
— Максим ТопилинМИР 24 вчера в 00:40
с чего всё началось

Топилин рассказал о повышении зарплат россиян

Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м. "По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше", - прогнозирует Максим Топилин.
Российская газета08 января в 23:00

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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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