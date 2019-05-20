Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТРБК 10:30
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
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И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
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Космос
С телескопа «Хаббл» получили снимок взаимодействующих галактик
Обновлено 18 мая в 09:07
Армия и оружие
Террористы атаковали авиабазу Хмеймим
В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 10:12
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»
Обновлено в 04:44
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Космос
Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана
Новая модель, действительно, выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Жители Триполи останутся без водоснабжения из-за нападения боевиков
Служба управления водоснабжением на участке эль-Хасауна - эль-Джифара рукотворной реки Ливии сообщила о прекращении водоснабжения в Триполи и некоторых городах центрального и западного районов из-за нападения вооруженной группировки, которая вынудила работников перекрыть клапаны управления потоком, следует из заявления службы.
Обновлено вчера в 21:23
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Команда F-22 Demonstration and Heritage Flight, располагающаяся на авиабазе ВВС США Лэнгли (штат Вирджиния), выложила на YouTube снятый из кабины пилота полет истребителя пятого поколения F-22 Raptor.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»
"Локомотив" организует на "РЖД Арене" трансляцию финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Обновлено в 12:08
Космос
Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K
Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Культура
Генеральным продюсером телеканала «Супер» назначена Ксения Собчак
Главной задачей нового продюсера станет программное наполнение канала и развитие ряда проектов Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер".
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено в 13:55
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32