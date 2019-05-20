Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТРБК 10:30
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
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И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Обновлено в 05:54
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Прокуратура обжаловала приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому, вынесенный Пресненским судом по делу о двух драках в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:18
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Здоровье
На юге области обнаружили некачественную «молочку»
Помимо челябинских компаний, в список попали производители из республики Татарстан, Башкирии, Самарской, Белгородской и Тульской областей, Алтайского края, Перми и Свердловской области.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
Обновлено в 08:55
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:14
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады
Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте.
Обновлено в 10:24
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Здоровье
С начала года на Украине корью заболели почти 50 тысяч человек
На Украине с начала 2019 года корью заболели 49,288 тысяч человек, из них 26,048 тысяч детей.
Обновлено в 12:00
Политика
Глава Минобороны Украины Полторак подал в отставку
В понедельник, 20 мая, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке.
Обновлено в 04:33
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Сборная Швеции переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:41
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33