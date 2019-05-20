Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТРБК 10:30

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
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Максим Топилин
И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы.
— Максим ТопилинРеальное время 06:49

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