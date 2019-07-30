Экономика
Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в РоссииREGNUM 09:26
Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Здоровье
К 2024 году продолжительность жизни в Татарстане составит 79 лет
Через пять лет в республике ожидаемая продолжительность жизни составит 79 лет, передает пресс-служба мэрии Казани.
Обновлено в 12:10
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 года
По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года.
Обновлено в 10:01
Футбол
Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»
Обновлено в 10:53
Общество
Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Здоровье
Производитель грудных имплантатов отзывает продукцию в России
Ирландская фармацевтическая компания Allergan отзывает в России ряд грудных имплантатов, использование которых, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.
Обновлено в 10:56
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Российская «Чайка» станет охотником за атомными субмаринами
«Чайка» совершила свой первый полет еще в 1960 году. Эта летающая лодка - старейший самолет на ворружении ВМФ России.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постпред обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо
О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Происшествия
«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали
Обновлено в 11:55
Политика
Петр Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Как стало известно из информации, распространенной некоторыми СМИ, бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей выехал из страны.
Обновлено вчера в 14:09
Теннис
Шарапова сыграет на турнире в Торонто
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии
Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу
Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.
Обновлено в 11:53
Политика
При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Россия отправит в Индию тысячу ракет
Обновлено в 06:09
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Украинские самолеты Ил-76 были уничтожены ракетным ударом в Ливии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный портал avia.pro, ракетным ударом также были уничтожены два транспортных самолета Украины Ил-76.
Обновлено 27 июля в 19:32