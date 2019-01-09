Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м. "По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше", - прогнозирует Максим Топилин.

с чего всё началось

При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников.

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