Общество
Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей водыИзвестия 16:14
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Музыка
Макаревич объяснил отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с отменой выступления музыкального коллектива в патриотическом концерте под стенами Кремля.
Обновлено в 13:41
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 10:18
Футбол
Португалия стала первым победителем Лиги наций
Автором единственного гола матча стал Гонсалу Гедеш. Сборная Португалии стала первым победителем розыгрыша Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Политика
The Washington Post (США): Путин называет Россию великой державой, но он сделал ее слабой (The Washington Post)
Обозреватели часто ставят в заслугу Путину то, что он снова сделал Россию той силой, с которой сегодня приходится считаться на международной арене, несмотря на ее общепризнанные слабости.
Обновлено в 17:15
Здоровье
Ирландка сбросила 60 кг из-за грубого замечания и чуть не умерла
Девушка похудела почти на кг после грубого замечания в свой адрес, сделанное подругой.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Обновлено в 11:59
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Спорт
Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР
Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Происшествия
Люди погибли при крушении самолёта в Португалии
Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Автоспорт
Маттиа Бинотто: «Сегодня мы победили»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто увидел положительные моменты после того, как пилот команды Себастьян Феттель упустил первое место на Гран-при Канады из-за пятисекундного штрафа.
Обновлено в 17:10
Общество
Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе
Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Собчак появилась на «Кинотавре» без Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак вышла на красную дорожку фестиваля "Кинотавр" без режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 17:24