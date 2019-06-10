ЖКХ

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей водыИзвестия 16:14

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
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В Минстрое заявили, что не откажутся от отключения горячей воды летом

РЕН ТВ20:41

В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

Накануне.Ru20:01

Глава Минстроя опроверг скорый отказ от летнего отключения горячей воды

Вечерняя Москва19:04

Россия не откажется от отключений горячей воды

Deita.ru21:57

Глава Минстроя рассказал, почему в России продолжат отключать горячую воду летом

Пятый канал17:21

«Отказ от отключения горячей воды летом нас пока не ждет»

Известия17:01
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В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Самолет Ан-2, выполнявший работы по опылению территории от шелкопряда в Бурятии, совершил жесткую посадку в Тункинском районе, жертв нет, сообщила РИА Новости представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.
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В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
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Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
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В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
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WSJ: в Белом доме призвали Трампа отсрочить меры по Huawei

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трамп отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
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Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
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Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
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E3 2019: мобильная The Elder Scrolls: Blades выйдет на Nintendo Switch. Она бесплатная

Bethesda рассказала о версии The Elder Scrolls Blades для Nintendo Switch.
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Происшествия

В Китае девять человек погибли при обвале на шахте

Девять человек погибли, 10 пострадали в результате обвала на шахте в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, говорится в заявлении администрации зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
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Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
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В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
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Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
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Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

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Меньше половины регионов России являются «стабильными и успешными»

На сегодняшний день меньше половины регионов России являются стабильными и успешными в экономическом плане.
Обновлено в 18:52
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Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
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Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции

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Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду.
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Ветераны боев на Даманском требуют от властей выплат как ветераны ВОВ

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Создатели The Evil Within анонсировали новую игру GhostWire: Tokyo

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В РФ планируют изменить принципы установки дорожных камер Министерство транспорта РФ предложило размещать комплексы фиксации нарушений в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, соответствующая методика разработана в ведомстве, пишут Известия.
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Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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