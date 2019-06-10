ЖКХ

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей водыИзвестия 16:14

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
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В Минстрое заявили, что не откажутся от отключения горячей воды летом

РЕН ТВ20:41

В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

Накануне.Ru20:01

Глава Минстроя опроверг скорый отказ от летнего отключения горячей воды

Вечерняя Москва19:04

Глава Минстроя рассказал, почему в России продолжат отключать горячую воду летом

Пятый канал17:21

«Отказ от отключения горячей воды летом нас пока не ждет»

Известия17:01
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Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Российский политик
Российский политик, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Тюменской области.
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