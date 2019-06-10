ЖКХ
Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей водыИзвестия 16:14
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
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