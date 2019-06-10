ЖКХ
Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей водыИзвестия вчера в 16:14
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
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Глава Минстроя рассказал, почему в России продолжат отключать горячую воду летом
Пятый каналвчера в 17:21
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
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«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
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Следствие и суд быстрее разберутся в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков, если либеральная общественность прекратит прессинг.
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Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
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Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
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В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
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Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
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Китай намекнул американским Dell и Microsoft на возможные проблемы
Чиновники КНР, как пишет NYT, намекнули представителям этих компаний, что те могут столкнуться с серьёзными проблемами в случае отказа от взаимной торговли технологиями.
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Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Игры
E3 2019: DOOM Eternal выйдет 22 ноября 2019 года
В рамках брифинга Bethesda на Е3 2019 авторы DOOM Eternal из студии id Software объявили, что игра выйдет уже 22 ноября 2019 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Обновлено вчера в 21:55
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 19:48
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Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Обновлено вчера в 11:30
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Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»
Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
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Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
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В России резко ужесточили наказание за воровство электричества
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
Обновлено вчера в 05:32
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На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек
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Полковнику Захарченко огласят приговор
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
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В Екатеринбурге появилась скульптура уличного художника
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Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах в Казахстане
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«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
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Татьяна Васильева: «У сына было кровоизлияние в глаз»
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Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
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Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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