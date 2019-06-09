Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей водыИзвестия 16:14

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды

Политика The Washington Post (США): Путин называет Россию великой державой, но он сделал ее слабой (The Washington Post) Обозреватели часто ставят в заслугу Путину то, что он снова сделал Россию той силой, с которой сегодня приходится считаться на международной арене, несмотря на ее общепризнанные слабости.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Здоровье В России родственников начнут пускать в реанимацию В России в действие вступает закон, который предоставит возможность родственникам навещать пациентов в реанимации и отделениях интенсивной терапии.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей» Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.

Экономика Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Происшествия Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу в воскресенье.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТу Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.

Культура Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не распоряжался не награждать академика Валерия Легасова, который принимал участие в расследовании причин аварии на Чернобыльской АЭС, званием Героя Социалистического труда, сообщает "Говорит Москва".

Гаджеты Lenovo представила новый игровой ноутбук Legion Y540 Новый игровой ноутбук Lenovo Legion Y540 имеет широкий спектр версий, поэтому данная модель может угодить практически любому пользователю, и даже самому требовательному геймеру.

Происшествия Утонувшая в подмосковном лагере девочка выжила Одиннадцатилетняя девочка едва не утонула в бассейне на соревнованиях в детском лагере «Солнечный».

Финансы Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.