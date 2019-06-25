Недвижимость
Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачейРБК вчера в 11:10
Линейное повышение показателей объемов жилищного строительства к 2024 году является сложной задачей в связи с проводимой реформой отрасли. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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