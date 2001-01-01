Недвижимость
Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачейРБК 11:10
Линейное повышение показателей объемов жилищного строительства к 2024 году является сложной задачей в связи с проводимой реформой отрасли. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Космос
Обнаружена самая «тяжелая» планетарная туманность
Наблюдая за молодым рассеянным скоплением звезд NGC6067, расположенном на расстоянии примерно 4,6 тысячи световых лет от Земли, астрономы обнаружили «чемпиона-тяжеловеса» среди всех известных сегодня планетарных туманностей, чья звезда-прародитель была массивнее Солнца в 5,5 раза.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса
"Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 07:36
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ).
Обновлено в 06:02
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено в 12:15
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Светланы Лободы
Подписчики Светланы обратили внимание, что Пугачева стала выглядеть буквально как ровесница Лободы, в крайнем случае уж точно не на свои 70 лет.
Обновлено в 11:38
Политика
Трамп ввел санкции против лидера Ирана Хаменеи
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.
Обновлено в 12:02
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Наука
Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах
Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве
В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Екатеринбурге умерла ветеран войны, чьей квартирой завладела сиделка
В Екатеринбурге умерла ветеран Великой Отечественной войны Евгения Лосева, чьей квартирой и деньгами завладела, сообщает Znak.com.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
«Калашников» создал первый в России дрон-камикадзе
Концерн "Калашников" создал первый в Российской Федерации барражирующий дрон-камикадзе нового поколения "Ланцет".
Обновлено в 13:52
Футбол
Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций
В матче первого тура группы D проходящего в Египте Кубка африканских наций — 2019 сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду ЮАР.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Общество
Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд
Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 16 человек
Шестнадцать человек с травмами легкой и средней степени тяжести поступили в больницы Туркестанской области Казахстана после взрыва на территории воинской части в городе Арысь, сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
«Манго-М» и «Свинец-2». На «Армии-2019» покажут новые танковые снаряды
Концерн «Техмаш» на военно-техническом форуме «Армия-2019» представит новые танковые бронебойные подкалиберные боеприпасы «Манго-М» и «Свинец-2», сообщает 24 июня пресс-служба концерна.
Обновлено в 11:59
Общество
В Госдуме обсудили качество школьного образования в России
Участники состоявшихся в Государственной Думе больших парламентских слушаний «О мерах по повышению качества образования в РФ» обсудили наиболее острые вопросы отрасли — обеспеченность школ учителями, снижение бюрократической нагрузки на учителей, меры их социальной поддержки и качество образования в целом.
Обновлено в 12:09
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11