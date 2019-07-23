Экономика
Глава Минсельхоза рассказал, что поможет снизить цену на рыбуВместе-РФ 05:03
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, выступая на 463-ем заседании СФ, представил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. После выступления министра сенатор Светлана Горячева задала вопрос о стоимости на рыбу.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
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Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
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Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
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Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
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Обновлено вчера в 19:09
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным
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МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
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Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
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Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
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Защитник сборной России Иван Ухов не сможет помочь команде в подготовке к чемпионата мира-2019.
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Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса
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На днях, в Екатеринбурге задержаны «Минеры» пути следования кортежа Путина, сообщает Знак.ком, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
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Технологии
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Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
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Вертолет с россиянами разбился в Италии
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