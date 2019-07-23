Экономика

Глава Минсельхоза рассказал, что поможет снизить цену на рыбуВместе-РФ 05:03

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, выступая на 463-ем заседании СФ, представил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. После выступления министра сенатор Светлана Горячева задала вопрос о стоимости на рыбу.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Патрушев пообещал, что россияне будут есть больше рыбы

News.ru11:42

Минсельхоз рассчитывает на снижение цен на рыбу за счет стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года

Финмаркет08:47

Глава Минсельхоза рассказал, что поможет снизить цену на рыбу

Вместе-РФ05:03

Выловленная в России рыба продолжает «уплывать» в другие страны

Парламентская газета10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия

Цыгане начали возвращаться в Чемодановку

Обновлено в 10:55
Происшествия

Губернатор встал на сторону ОМОН в конфликте с фанатами «Спартака»

Обновлено в 10:56
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:49
Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Общество

Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел

В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту

Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов принял решение вести трезвый образ жизни

Обновлено в 07:16
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Политика

МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Экономика

Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым

В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Ирине Безруковой пришлось сменить прическу из-за проблем с волосами

Обновлено в 07:37
Спорт

Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот

Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Музыка

Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском

Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Баскетбол

Ухов пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник сборной России Иван Ухов не сможет помочь команде в подготовке к чемпионата мира-2019.
Обновлено в 11:23
Политика

Российское гражданство получили около 7 тысяч жителей Донбасса

Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.
Обновлено в 12:02
Происшествия

«Минеры» пути следования кортежа Путина в Екатеринбурге задержаны

На днях, в Екатеринбурге задержаны «Минеры» пути следования кортежа Путина, сообщает Знак.ком, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:08
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Технологии

Требования по закону об изоляции Рунета назвали невыполнимыми

Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) изучили проект Минкомсвязи по защите от фишинга в рамках закона о «суверенном рунете» и нашли там требование, которое выполнить вряд ли удастся.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Бойцы российского спецназа отработали диверсии в тылу противника

Обновлено в 11:23
Происшествия

Три курсанта ФСИН Кузбасса осуждены за попытку убить однокурсницу

Обновлено в 04:45
Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено в 04:53
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное