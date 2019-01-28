Экономика
Глава Минсельхоза дал прогноз по урожаю зерна в 2019 годуТАСС 06:10
Минсельхоз РФ предварительно прогнозирует урожай зерна в России по итогам 2019 года на уровне 108-110 млн т. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщила пресс-служба Кремля.
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Что касается прогнозов на урожай. Мы можем говорить о том, что в 2019 году с учётом тех предпосылок, порядка 108 млн - 110 млн тонн мы, скорей всего, иметь будем. В том числе мы планируем собрать порядка 67 млн тонн пшеницы. Будем стремиться к этому, прилагать все усилия.
с чего всё началось
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Сергеем Данквертом, сообщается на сайте Кремля.Московский Комсомолец05:54
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