Общество

Глава Минприроды сообщил о ходе мусорной реформы в регионах
РБК
08:53

В рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в России, стартовавшей 1 января, на новую систему перешли 69 субъектов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент РБК. По его словам, реформу не могли начать много лет.
РБК08:53

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Российский политик. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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