Общество
Глава Минприроды сообщил о ходе мусорной реформы в регионах
Глава Минприроды сообщил о ходе мусорной реформы в регионахРБК08:53
В рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в России, стартовавшей 1 января, на новую систему перешли 69 субъектов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент РБК. По его словам, реформу не могли начать много лет.
РБК08:53
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество
Ликвидация компании Telegram LLC не изменит работу мессенджера в РФ
Ликвидация компании Telegram Messenger LLC, ранее внесённой в реестр организатора распространения информации в России, никак не повлияет на ситуацию с блокировкой мессенджера на территории РФ, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 08:58
Общество
Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram
Фотография куриного яйца побила мировой рекорд в Instagram по количеству лайков. По состоянию на 14 января пост понравился 25 млн человек.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве
Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
Общество
Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Транспорт
Собянин провел технический пуск участка метро «Саларьево-Коммунарка»
Обновлено в 06:49
Общество
В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров
Обновлено в 06:58
Общество
Крещенские купания в Москве организуют в 85 прорубях и купелях
Обновлено в 10:29
Общество
«Газпром» и Петербург впервые договорились на три года вперед
Обновлено в 09:11
Общество
ВЦИОМ зафиксировал снижение расходов россиян в новогодние праздники
Обновлено в 05:29
Общество
ОНФ проконтролирует соблюдение новых СанПиНов в школьных столовых
Общероссийский народный фронт будет держать на особом контроле ситуацию с детским питанием в школах и проконтролирует его качество после введения новых СанПиНов, сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на руководителя исполкома Михаила Развожаева.
Обновлено в 06:52
Общество
Названы самые посещаемые в новогодние каникулы музеи России
Министерство культуры России назвало самые посещаемые во время новогодних каникул музеи страны.
Обновлено в 12:01
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов из-за забастовки в Германии
«В связи с забастовкой персонала служб авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов», — сказано в сообщении.
Обновлено в 10:50
Общество
Солнце светило в Петербурге в декабре менее полутора часов
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что 2018 год был одним из самых солнечных за последние 30 лет, суммарная за 12 месяцев продолжительность солнечного сияния в Петербурге составила около 1 тыс. 660 часов.
Обновлено в 09:26
Общество
Москвичам пообещали влажные снегопады и 0°С
В центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление до 0°С и падение атмосферного давления.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Нарушение санитарных норм хотят приравнять к тяжким преступлениям
Нарушение санитарных норм в России хотят приравнять к тяжким преступлениям.
Обновлено в 04:45