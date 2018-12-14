Экономика

Глава Минприроды предрек дефицит алмазов в России
РИА Новости
вчера в 15:30

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что России грозит дефицит алмазов.
РИА Новостивчера в 15:30

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Глава Минприроды предрек дефицит алмазов в России

РИА Новостивчера в 15:30

России предрекли дефицит алмазов

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Минприроды: Россию может ждать дефицит алмазов

Фонтанка.Рувчера в 08:30

Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России

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В Минприроды предупредили о возможном дефиците алмазов в России

Интерфаксвчера в 07:20

Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

ТАССвчера в 07:14

В Минприроды предупредили о возможном дефиците алмазов в России

Говорит Москвавчера в 07:28
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Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика

Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Правительство России утвердило создание ТОР в Дагестане

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городском округе «Дагестанские Огни» Республики Дагестан.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Обновлено вчера в 13:55
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы

Китайская экономика продолжает замедляться

Промышленное производство в КНР в ноябре выросло на 5,4%, тогда как опрошенные Reuters аналитики ждали роста в 5,9%.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика

Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи

Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей

Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства

«Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:49
Энергетика

Россия начала закупки газа в Сингапуре

Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

«Башнефть» успешно интегрировалась в состав «Роснефти»

«Башнефть» успешно интегрировалась в состав группы «Роснефть».
Обновлено вчера в 10:23
Экономика

LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд

Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Фирма из Мичуринска подала в суд на «Россельхозбанк» и выиграла дело

Согласно материалам дела, фирма «АгроТрейд», занимающаяся оптовой торговлей с октября 2017 года, подала иск к «Россельхозбанку», который заблокировал дистанционное обслуживание счета фирмы.
Обновлено вчера в 18:29
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский политик. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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