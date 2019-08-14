Политика
Россия может запретить экспорт леса в КитайРИА Новости 20:48
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикРИА Новости 20:48
с чего всё началось
Кобылкин также объяснил, почему не стоит слишком торопиться с разработкой нефтегазовых запасов арктического шельфа.Ведомости17:24
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