Экономика
Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в России
Глава Минприроды допустил дефицит алмазов в РоссииРБК08:03
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил, что в будущем алмазы будут в дефиците в России, передает ТАСС.
РБК08:03
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:02, Ашберн
Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Экономика
Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр
В свою очередь, заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск в 2019 году рассчитывал получить порядка $310 млн компенсаций за налоговый маневр в России.
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Экономика
Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными
Цены на российские томаты выровнялись по отношению к среднеконтрактным ценам на продукцию, импортируемую из стран дальнего зарубежья.
Обновлено в 13:55
Экономика
LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд
Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.
Обновлено в 13:41
Экономика
Набиуллина прокомментировала гипотетическую продажу Альфа-банка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную продажу частного Альфа-банка государственному банку.
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Экономика
Первое издание романа Пруста ушло с молотка за рекордные €1,5 млн
Обновлено в 13:53
Экономика
Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза
Обновлено в 07:20
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Рунэтбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Рунэтбанка.
Обновлено в 02:38
Экономика
Группа крупнейших независимых НПЗ возобновила работу
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Обновлено в 05:42
Экономика
Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей
Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".
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Экономика
В Ивановской области создана территория опережающего развития «Южа»
Обновлено в 13:37
Экономика
«Газпром» выкупит «Лахта центр» за 120 млрд рублей
Обновлено в 02:17
Экономика
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение на четверть
Госкомпания при сборе книги заявок отметила, что более двух десятков инвесторов выставили заявки на покупку облигаций на общую сумму 80 млрд иен ($704 млн по текущему курсу).
Обновлено в 10:00
Энергетика
«Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию
Обновлено в 07:14
Экономика
Отток с российского фондового рынка увеличился в шесть раз
Сегодня, 14 декабря 2018 года, стало известно, что отток инвестиций с российского фондового рынка за неделю, завершившуюся 12 декабря, увеличился почти в шесть раз, до $290 млн с $50 млн неделей ранее.
Обновлено в 06:56