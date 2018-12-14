Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил, что в будущем алмазы будут в дефиците в России, передает ТАСС.

Финансы Финансы Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

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Энергетика Энергетика «Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию